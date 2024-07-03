Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Haziran ayı içerisinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar sonucunda, toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılamalar neticesinde, bu şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Geri kalan 27 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlar sırasında, uyuşturucu maddeler ve kaçakçılıkla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 10 gram bonzai, 6 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanım aparatları, 790 paket kaçak sigara ve 14 adet kazı malzemesi bulunuyor. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda titizlikle yürütüldü.