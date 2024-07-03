Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, haziran ayında gerçekleştirilen çeşitli operasyonlar neticesinde, 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü, yargı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haziran ayı içerisinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar sonucunda, toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılamalar neticesinde, bu şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Geri kalan 27 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlar sırasında, uyuşturucu maddeler ve kaçakçılıkla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 10 gram bonzai, 6 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanım aparatları, 790 paket kaçak sigara ve 14 adet kazı malzemesi bulunuyor. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda titizlikle yürütüldü.

İlgili Haberler
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı
Haftanın öne çıkanları
Haftanın öne çıkanları
‘Mülteci’ baş tacımız... Ama!
‘Mülteci’ baş tacımız... Ama!
Rasyonel politikalar lafta kaldı
Rasyonel politikalar lafta kaldı
Halkın öfkesi burnunda
Halkın öfkesi burnunda
Son Haberler
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi Gündem
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar Yerel Haberler
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Gündem
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı!
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı… Gündem
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı…
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama Gündem
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama
Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı Gündem
Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı