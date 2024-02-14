Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
Burdur’da Jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunun sonucunda yakalananan 23 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'ye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 22 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 23 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15’i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda; 4 gram eroin, 9 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 85 adet sentetik ecza, 4 adet kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu, 57 adet senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 1 adet sondaj kamyonu ele geçirildi.

aw141893-02.jpg

aw141893-01.jpg

aw141893-03.jpg

aw141893-05.jpg

Son Haberler
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı Ekonomi
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı
Fasulye Diblesi Tarifi Yerel Haberler
Fasulye Diblesi Tarifi
Afganistan'da toplu mezar bulundu Dünya
Afganistan'da toplu mezar bulundu
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı Spor
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması Sağlık
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli Gündem
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli