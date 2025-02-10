Burdur’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki kamyonet ile aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak istikametinden Çeltikçi istikametine seyir halindeyken yolda duraklama yapan Esra A. (37) idaresindeki 15 EY 692 plakalı Volkswagen marka otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Kadir A. (40) idaresindeki 15 AK 692 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Esra A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazike K. (30), Serpil Ş. (34) ve Uğur U. (27) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kamyonet sürücüsü Kadir A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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