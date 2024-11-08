Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’un Bucak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil bir kamyona çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Rıza E. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bucak ilçesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıza E. (24), 07 RG 888 plakalı Audi marka otomobiliyle Antalya'dan Bucak istikametine seyrederken, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada şehir içi istikametine geçmekte olan Hüseyin İ. (35) yönetimindeki 15 PA 128 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, 07 RG 888 plakalı araçta bulunan sürücü Rıza E. ile yolcular Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Samutdinov T. (40), Feyzullaev T. (36) ve Ahmet F. (46) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Rıza E. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali kazası: Can pazarı yaşandı

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