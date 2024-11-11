Burdur’da motosiklet kazası: Sürücü öldü

Kaza, dün Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü Antalya Isparta karayolunda saat 17.30 sularında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 33 yaşındaki Enbiya Meral kontrolündeki 32 ADL 118 plakalı motosiklet ile Isparta Antalya karayolunda, seyir halinde iken motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Meral ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Meral ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Meral hayatını kaybetti.

Öte yandan yapılan otopsinin ardından Meralin cenazesinin, memleketi Mersin'e gönderileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.