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Burdur’da evde çıkan yangın korkuttu

Burdur’da müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:35
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Burdur’da müstakil evin çatısında yangın

Burdur’da evde çıkan yangın korkuttu
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Burdur’un Ağlasun ilçesinde dün gece saatlerinde müstakil evin çatısı yandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Ağlasun İlçesi Çınar Mahallesi’nde Erol Tok’a ait müstakil evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine olay yerine Ağlasun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bucak ilçesinden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

 

(Kaynak: İHA)

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