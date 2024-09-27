Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadın av tüfeğiyle vuruldu

Olay, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. R.K. isimli kadın, şüpheli E.E. tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle vuruldu.

Saldırı sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.K., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, hasar gören durakta inceleme yaparken, kaçan E.E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, durakta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.