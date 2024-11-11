Burdur’da otomobil uçurumdan uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da otomobil uçurumdan uçtu

Burdur’da bir sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası uçuruma yuvarlandı. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Yazıköy-Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaköy istikametine seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 77 AR 571 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 50 metrelik uçurumdan çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

burdur1.jpg

Son Haberler
Erzurum'da Ekim'de 146 trafik kazası: Can kaybı arttı
Erzurum'da Ekim'de 146 trafik kazası: Can kaybı arttı
Demir depolayan besinler ortaya çıktı! İşte uzmanların dedikleri...
Demir depolayan besinler ortaya çıktı! İşte uzmanların dedikleri...
Otomobil üretiminde düşüş
Otomobil üretiminde düşüş
İsrail'e petrol sevkiyatı iddiasına Bakanlıktan yalanlama
İsrail'e petrol sevkiyatı iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Adıyaman'da paraşütle taşlık alana düştü
Adıyaman'da paraşütle taşlık alana düştü