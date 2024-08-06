Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı

Dün gece saatlerinde Hızırilyas Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, önceden yaşanan bir tartışmanın ardından S.B. yönetimindeki araca, kimliği belirsiz bir diğer araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu aracın arka camı kırıldı ve balkonda oturan 68 yaşındaki Mustafa K. ile 64 yaşındaki Kamran K. yüzlerinden saçma yaraları aldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralı çifti hızla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil toplama çalışmalarına devam etti. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.