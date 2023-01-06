Traktörüyle caddede dirift yaptı

İHA'nın haberine göre, Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan üst geçidin olduğu ışıklarda traktörün drift yaptığını tespit eden polis harekete geçti. Bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri sürücü İ.G.’yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp işlem yaptı.

Sürücüye drift atmaktan, sigortasız araç kullanmaktan ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekleyen ve en öne olan traktör sürücüsünün bir anda harekete geçip cedde üzerinde drift attığı anlar kayıtlara girdi.