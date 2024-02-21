Burdur’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur’da uyuşturucu operasyonu
Burdur’da emniyet tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Burdur’da emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta uyuşturucu madde çıkması üzerine araçta bulunan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 16 Şubat tarihinde şehir merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 75 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 2 adet kullanımı kontrole tabi hap ile uyuşturucu madde ölçümüne ve kullanımına yarayan aletler ele geçirildi.

Araçta bulunan A.O.K., N.Y ve A.R.B. isimli kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Aynı gün adli birimlere sevk edilen şüphelilerden N.Y ve A.R.B isimli kişiler savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.O.K isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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