Burdur'da yalnız yaşayan kadın evini bağışladı

Kaynak: İHA
Burdur'da yalnız yaşayan kadın evini bağışladı
Burdur'un Bucak ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadın, evini ve arazisini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Boğazköy'de yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Fatma Arıcan, Bucak-Antalya kara yolunun yanındaki bahçeli müstakil evini Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağışlamak istedi.

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Talebini jandarmaya ulaştıran Arıcan ile Jandarma Asayiş Vakfı Şube Müdürü Atilla Önal temasa geçti.

Bucak'a gelen Önal, İlçe Jandarma Komutanlığındaki devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Arıcan'a plaket takdim etti.

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Arıcan, törende, jandarma personellerinin her zaman evine gelip halini hatırını sorduklarını, çocuğu olmadığı için evini ve arsasını jandarmaya bağışladığını söyledi.

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