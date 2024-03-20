Burdur'da yalnız yaşayan kadın evini bağışladı

Boğazköy'de yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Fatma Arıcan, Bucak-Antalya kara yolunun yanındaki bahçeli müstakil evini Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağışlamak istedi.
Talebini jandarmaya ulaştıran Arıcan ile Jandarma Asayiş Vakfı Şube Müdürü Atilla Önal temasa geçti.
Bucak'a gelen Önal, İlçe Jandarma Komutanlığındaki devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Arıcan'a plaket takdim etti.
Arıcan, törende, jandarma personellerinin her zaman evine gelip halini hatırını sorduklarını, çocuğu olmadığı için evini ve arsasını jandarmaya bağışladığını söyledi.