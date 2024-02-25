Burdur’da yangın

Kaynak: İHA
Burdur’da yangın
Burdur’da çıkan yangında 3 katlı binada kül oldu.

Yangın gece saat 01.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Ç. ve İsmail K.’ye ait 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Alevleri fark eden ev sahipleri binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 12 personel ile müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Yangında herhangi bir yaralı bulunmazken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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