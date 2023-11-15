Burdur’da yangın, ev kullanılamaz hale geldi

Burdur Tefenni’de bir evin ocağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

KAYNAK: İHA
Burdur’da yangın, ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Kır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş B.’ye ait evde açık kalan ocak, ocağın kenarındaki malzemeleri tutuşturarak yangın çıkardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evin bahçesindeki koyunlar belediye ekipleri ve halk tarafından kurtarılırken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

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