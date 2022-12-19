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Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar

Burdur’da yeni doğan bebeği bir evin kapısının önüne bırakıp kaçtılar. 7 saat soğuk havada kalan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:58
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Burdur'da yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar

Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
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İHA'nın haberine göre, olay merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Sabah saat 10'da evinden çıkmak için kapısı açan Mehmet Taşlıoğlu kapısının önünde kundağa sarılı bebek buldu. Bebeği içeri alan Taşlıoğlu durumu 112 Acil Durum ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. 

Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız bebek Burdur Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde bebeğin yeni doğduğu kordonunun bile bağlı olduğu görüldü. Solunum sıkıntısı çeken bebek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde bebeğin gece saat 03.00 saatlerinde kapının önüne bırakıldığını tespit etti. 7 saat soğukta kapının önünde duran bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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