Burger King'e tekbirli saldırı. Katil İsrail sloganları atıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burger King'e tekbirli saldırı. Katil İsrail sloganları atıldı

Diyarbakır’da zincir fast-food restoranı Burger King’e saldırı yapıldı. Taş ve sopalarla saldıran grubun sloganlar attığı da görüldü.

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin İran’da öldürülmesinin ardından Türkiye 1 günlük yas ilan etmişti. Haniye’nin öldürülmesinde İran, İsrail’i sorumlu tutmuştu.

Diyarbakır’da Hamas Lideri Haniye’nin öldürülmesini protesto eden grup, Burger King Şubesi’ne saldırdı.

İddialara göre, Ulucamide cuma namazı çıkışı bir grup yakında bulunan Burger King’e taş ve plastik şişelerle saldırı yaptı.

Ayrıca grubun uzun üzere “Katil İsrail, İşbirlikçi Burger King” sloganı attığı görüldü. Tekbir getirerek restoran saldıran grubu dağıtmak için polis ekipleri uzun çaba gösterdi. Polis, kalkanlarla saldırganların içeri girmesini engelledi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Diyarbakır’da daha önce de Starbucks ile Burger King’e saldırı düzenlenmiş, saldırı ile ilgili gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'daki yeni Cumhurbaşkanı için düzenlenen yemin törenine katılmak üzere bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, evinde korumasıyla birlikte öldürüldü. İran ve Hamas Hareketi, suikastın sorumlusunun İsrail olduğunu iddia etti. İran hükümeti, Haniye'ye yönelik suikast nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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