Burhaniye'de zeytin hasadı tat vermedi!

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı buruk başladı. Kurulan eleklerde elenen yeşil zeytinler büyüklüğüne göre 25 ile 60 TL arasında alınırken fiyatlar üreticiyi memnun etmedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşanan kuraklık zeytin rekoltesini olumsuz etkilerken, artan maliyetlere karşın fiyatların düşmesi de üreticide hayat kırıklığı yarattı. Kuraklık nedeniyle zeytinin irileşmediğini kaydeden zeytin komisyoncusu Tekin Köse, eleğe zeytin gelmediğini söyledi.

"FİYAT BİZİ YAĞMURDAN DAHA ÇOK ETKİLEDİ"

Maliyetlerin çok yüksek olduğunu kaydeden üretici Mustafa Özdemir, "Geçen yıl kadın yevmiyesi 400 liraydı. Bu sene 850 lira. Sırıkçı bin 500 lira. Maliyetler çok yükseldi. Fiyatlarda geri gidiyor. Yani içinden çıkılacak bir hal kalmadı. Fiyat bizi yağmurdan daha çok etkiledi. Fiyat bu kadar düşük olunca bunun içinden çıkılmaz. Bitti bu iş" dedi.

"ZEYTİNLERDE YAĞ ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Haluk Gülbay ise "İşte gördüğünüz gibi yıl kurak gitti. Zeytinlerimiz irileşmedi, büyümedi. Zeytinlerde yağ oranı çok düşük. Fiyatlarımız çok düşük. Allah, yardımcımız olsun, Herhalde bu yılı da böyle geçireceğiz" diye konuştu.

Zeytin alıcısı Tekin Köse ise "Kurak bir sene geçirdik. Maliyetler yüzde 50 arttı. Fiyatlar yüzde 30 geri geldi. Gördüğünüz gibi elekler boş. Eleyen müstahsil bir defa eliyor daha sonra vazgeçiyor yağa dönüyor. Üreticinin işi çok zor. İnşallah yağmur yağar da bundan sonrası iyi olur" dedi. Semra Köse, "Yağmur yağmadı, zeytinler büyümedi. Fiyatlar çok düşük. Ne yağ para ediyor ne zeytin para ediyor. Yani zeytinci çok mağdur bir durumda" dedi.