Burhaniyeli ressamlar köy atölyesinde resim yaptı

ANKA

Burhaniye'de Kültür ve Sanat Derneği atölyesinde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı köyündeki Ergenç Çavuşoğlu'na ait atölyeyi ziyaret etti. 3 yıldan beri Kızıklı da çalışmalarını sürdüren emekli tarım teknikeri 67 yaşındaki Ergenç Çavuşoğlu, konuklarına ikramlarda bulunurken, hep birlikte yağlıboya ve sulu boya resimler yapıldı.

Çavuşoğlu'na teşekkür eden resim öğretmeni Yasin Ürüçoğlu, "Kültür ve Sanat Derneği resim gurubu olarak Burhaniye de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu grupla kendi atölyemizde çalışırken, bir taraftan da başka atölyelere gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta Ayvalık'ta bir atölyeyi ziyaret ettik. Bugün eski arkadaşımız olan Ergenç Çavuşoğlu'nun Kızıklı'daki atölyesine geldik. Ergenç bey burada güzel çalışmalar yapıyor. Bugün burada hep birlikte resimler yaptık. Bizi konuk eden Ergenç Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Solmaz Erdal, "Gezilerimiz sırasında çeşitli fotoğraflar çekiyoruz. Sonradan onların resimlerini yapıyoruz. Özgün çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Ergenç beyin atölyesine geldik. Çok başarılı çalışmaları var. Hem onu gördük hem de burada açık havada resim yaptık. Güzel bir gün geçirdik" dedi. Ergenç Çavuşoğlu ise, "Uzun yıllardan beri resim sanatı ile ilgileniyorum. Kızıklı'da atölyem var. Bugün Kültür ve Sanat Derneğinden arkadaşlarımız atölyemizi ziyaret etti. Hep birlikte resim çalışmaları yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik. Zaman zaman böyle ziyaretler oluyor. Onlar da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.