Burkina Faso'da sivillere saldırı: 33 kişi öldü

Burkina Faso'da sivillere yönelik yapılan saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 33 kişi öldü

Editör: Gülsüm Acıyan

Boucle du Mouhoun bölgesi valisi yaptığı açıklamada, Burkina Faso'daki sebze çiftçilerine ateş açan silahlı saldırganların en az 33 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Vali yaptığı açıklamada, "11 Mayıs Perşembe akşamı saat 17:00 (1700 GMT) civarında, Mouhoun eyaleti, Cheriba ilindeki Youlou köyü barbarca bir terör saldırısına uğradı" dedi. Açıklamasına devam eden vali, "silahlı kişiler nehir boyunca çiftçilik yapan barışçıl sivilleri hedef aldı" açıklamasını yaptı.

Yerel yetkililer verdiği bilgide, motosikletle gelen saldırganların ağır silahlarla sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirilirken, 2015'ten bu yana Mali'den ülkelerine geçen cihatçı bir örgütle mücadele ediyor.

Bu saldırının da cihatçı grubun eylemi olabileceği yorumları yapılıyor.

Öne Çıkanlar
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız? Keşfet
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı Spor
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi Güncel
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor Magazin
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor
O bir şifa bombası Sağlık
O bir şifa bombası
Aşırı turşu yemek hangi hastalığı yapar Sağlık
Aşırı turşu yemek hangi hastalığı yapar
Mersin’de vatandaşlar önce sandık sonra sahil dedi Güncel
Mersin’de vatandaşlar önce sandık sonra sahil dedi