Burkina Faso'da sivillere saldırı: 33 kişi öldü

Editör: Gülsüm Acıyan

Boucle du Mouhoun bölgesi valisi yaptığı açıklamada, Burkina Faso'daki sebze çiftçilerine ateş açan silahlı saldırganların en az 33 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Vali yaptığı açıklamada, "11 Mayıs Perşembe akşamı saat 17:00 (1700 GMT) civarında, Mouhoun eyaleti, Cheriba ilindeki Youlou köyü barbarca bir terör saldırısına uğradı" dedi. Açıklamasına devam eden vali, "silahlı kişiler nehir boyunca çiftçilik yapan barışçıl sivilleri hedef aldı" açıklamasını yaptı.

Yerel yetkililer verdiği bilgide, motosikletle gelen saldırganların ağır silahlarla sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirilirken, 2015'ten bu yana Mali'den ülkelerine geçen cihatçı bir örgütle mücadele ediyor.

Bu saldırının da cihatçı grubun eylemi olabileceği yorumları yapılıyor.