Burkina Fasolu bakan BM kürsüsünden Macron'a meydan okudu

Burkina Fasolu bakan Bassolma Bazié, BM kürsüsünden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meydan okudu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burkina Fasolu bakan BM kürsüsünden Macron'a meydan okudu

Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı. "Macron'a tarih dersi vermeyi görev biliyorum" diyerek sözlerine başlayan Bazié, "Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır" dedi.

Batı Afrika ülkesi Togo Dışişleri Bakanı Robert Dusney'in BM kürsüsünde Avrupa ülkelerine, "Siz kim oluyorsunuz ki bize patronluk taslıyorsunuz" diye tepki göstermesinin ardından bir çıkış da Burkina Fasolu bakan Bassolma Bazié'den geldi.

Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Afrika'nın, insanların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence yapanlar için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı dünyadaki tek kıta olduğunu öne sürdü.

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"BM GÜVENLİK KONSEYİ FELÇ OLDU"

Altüst olmuş bir dünyada yaşadıklarını belirten Bazié, "Milyarderlerin uzandığı sahillerde cesetler çöpe atılıyor. Bir yol ayrımındayız. Ortak amacımız çocuklarımıza iyi bir sosyal iklime sahip bir dünya bırakmak. Söylemlerle uygulamalar, gerçekler arasında uyumsuzluk var. BM Güvenlik Konseyi felç oldu" dedi.

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"AFRİKA'NIN TALİHSİZLİĞİ FRANSA İLE KARŞILAŞMIŞ OLMASIDIR"

Martinikli şair Aimé Césaire'ni hatırlatan Bakan Bazié, "Aimé Césaire (Ruhuna Huzur) şöyle demiştir: Afrika, dünyada halkların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence edenler için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı tek kıtadır. Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır" sözleriyle Fransa'nın, sömürgeci döneminde Afrika'da yaptıklarına tepki gösterdi.

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Fransa'nın Batı Afrika'yı istismar ettiğini ifade eden Bazié,"İstismar etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Ayaklar altına alınmaya hazır olan biz Afrikalı liderler değil miyiz? Aslında kimliğimizi bir hiç olmak için terk ettik. Gerçeklerimize uymayan ithal isimlere yer açmak için isimlerimiz ortadan kayboldu. Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

LGBT AÇIKLAMASI

Batı Afrika'ya LGBT dayatıldığını belirten Bazié, "Tekeşlilikte Batı'yı taklit ettik, bugün ise karşıt değerlerin, doğal olmayan tavırların özgürlük kapsamına girdiğine inanmamızı istiyorlar! Evimizde eşcinsellik söz konusu olmayacak" diyerek sözlerine son verdi.

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