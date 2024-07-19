Burma tatlısının asırlık en doğru tarifi. Artık her gün bayram olacak

Özel günlerde, davetlerde ya da sevdiklerinize ikram etmek için bu tarifi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Burma baklava, incecik açılmış hamurun arasına bolca ceviz ve şerbetle hazırlanan bir tatlıdır. Özellikle özel günlerde ve bayramlarda sofralarımızın vazgeçilmezidir. İşte burma baklavanın en geleneksel tarifi...

BURMA BAKLAVA İÇİN MALZEMELER

Hamur İçin:- 2 yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı ılık süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- Yeterince un

İç Harcı İçin:

- Yarım kilo ceviz veya fındık

Açmak İçin:

- Nişasta

Üzeri İçin:

- 250 gram tereyağı

Şerbet İçin:

- 4 su bardağı şeker

- 5 su bardağı su

- Birkaç damla limon suyu

BURMA BAKLAVA YAPILIŞI

1. Hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık yarım saat dinlendirin.

2. Hamuru eşit büyüklükte parçalara ayırın ve istediğiniz büyüklükte açın.

3. Açtığınız yufkayı ceviz ile serpin.

4. Yufkayı ortadan ikiye kesin, oklavaya sarın ve iki ucundan büzerek oklavadan çıkartın. Çıkardığınız yufkaları istediğiniz boyutta kesip yağlı kağıt serili veya yağlanmış tepsiye yerleştirin.

5. Tepsi dolana kadar aynı işlemi tekrar edin.

6. Üzerine eritilmiş tereyağını dökün ve önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

7. Şerbeti 10 dakika kaynatın, ardından limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık, şerbet sıcak olmalı; şerbeti tatlıya döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BURMA BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI

- Hamuru yoğururken unu yavaş yavaş eklemelisiniz; ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar devam edin.

- Yoğurulan hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp dinlendirin.

- Hamuru açacağınız yüzeye bolca nişasta serpin, bu işlem hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

- Tatlının pişmesini ara ara kontrol etmeyi unutmayın.