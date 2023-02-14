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Sunucu Hakan Hatipoğlu Antakya sokaklarının önceki ve sonraki halini paylaştı: Burnumdan gitmeyen kokular var...

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak nitelendirilen Survivor eski yarışmacısı ve sunucu Hakan Hatipoğlu, ilk günlerden deprem bölgesine giden isimlerden biriydi. Hakan Hatipoğlu, Antakya sokaklarının öncesi ve sonrası halini paylaştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:49
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''Burnumdan gitmeyen kokular var.'' Survivor eski yarışmacısı Hakan Hatipoğlu Antakya'dan paylaştı

Sunucu Hakan Hatipoğlu Antakya sokaklarının önceki ve sonraki halini paylaştı: Burnumdan gitmeyen kokular var...
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6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde binlerce kayıp yaşamamıza neden oldu. 

Depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine giden Hakan Hatipoğlu yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Hakan Hatipoğlu Antakya'nın önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını paylaşırken, duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

''BURNUMDAN GİTMEYEN KOKULAR VAR''

"Kötüyüm, kötüyüz çok kötü durumdayız. Kalbimden gitmeyen acılar, aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var. Çok büyük bir felaket yaşadık. Alınacak çok ders var… Gezmeyi severim, ülkemizde gezip anlatmaya doyamadığım 3 il vardır dostlarım bilir çünkü hep söylerim bunu; Çanakkale, Rize ve Hatay… Ve o Hatay artık yok… Maraş, Antep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya…''

''Allah bir daha yaşatmasın diyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum; tabii ki yaşatan Allah buna şüphe yok ama Allah insanı yaratırken akıl vermiş, vicdan vermiş. Hadislerimizde peygamber efendimiz S.A.V, ve Kuran-ı Kerim'de kul hakkından sıkça söz edilmiş ve 'Bana her şeyle gelin, ama kul hakkı ile gelmeyiniz' denilmiş.''

''Şu binalardan on lira fazla kazanacağım diye çalan çırpan, depremde bir çocuğun bir insanın hatta bir hayvanın, çiçeğin bile zarar gelmesine sebep olan, ve ve ve deprem sonrası fırsatçılık yapan kim varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Allah'ım sen ver cezalarını. Çok üzgünüm sindiremiyorum, on binlerce canı bu kadar kolayca yitirmemizi."

 

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