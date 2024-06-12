Bürosu basılıp kapısına katil yazılan muhtar konuştu

Kaya, "Ben asli görevimi yaptım, büromu basıp kapıma katil yazdılar. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Şikayetçi oldum" dedi.

Hayvanseverlerin ofisine saldırdığını belirten Kaya, kuduz vakasından önce köpeklerin toplatılmaya başlandığını ve hayvanseverlerin bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Saldırıyı kınayan Kaya, saldırganlar hakkında davacı olduğunu ve sosyal medyada kendisine karşı yapılan linç girişimlerinin durdurulmasını istedi.

“Sosyal Medyada Algı Yapanlardan Davacı Oldum”

Batıkent Mahallesi Muhtarı Halil Kaya, kuduz köpek vakasına dair detaylı bilgi verdi. Kaya, "Yaklaşık 20 gün önce, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda salyası akan, küpesiz, başıboş ve saldırgan hayvanların belediye ekipleri tarafından toplanmasını istedik. Bir mahalle sakini bu duruma engel olmaya çalıştı, ancak belediye ekipleri bazı hayvanları topladı. Bir hafta sonra bir köpek saldırısı yaşandı ve saldırgan köpek belediye ekiplerine teslim edildi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı ve sağlık ekipleri müdahale etti" dedi.

“Hayvanın Kuduz Olmasını Biz mi İstiyoruz?”

Muhtarlığa saldıran kişileri tanıdığını söyleyen Kaya, "Mahalle sakinlerimiz kuduz vakası sonrası muhtarlığımıza geldi ve sağlık ekipleri ilgilendi. Köpeğin kuduz olmadığı iddia ediliyor, ancak İl Tarım Müdürlüğü raporlarına göre köpek kuduzdu. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Asli görevim vatandaşın taleplerini yetkili birimlere iletmek" dedi. Kaya, muhtarlığa saldıran kişilerin yargılanmasını istedi ve saldırganların bu cesareti nereden aldığını sorguladı.

“Köpeklerin Toplatılmasını Mahalle Sakinleri İstedi”

Batıkent Mahallesi sakini Bedirhan Küçük, köpeklerin toplatılması için muhtara başvurduğunu belirterek, "Başıboş köpeklerin toplatılmasını rica ettik ve muhtarımız gereken yerlere başvurdu. Ancak, bu esnada hayvansever bir vatandaş muhtara tehditler ve hakaretler etti" dedi.

Daha Önce de Isırılma Vakaları Yaşanmış

Mahalle sakini Mehmet Garip, daha önce eşine köpeklerin saldırdığını belirterek, "Eşim hayvan saldırısına uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Engelli çocuğum var ve hayvanlar çok fazla. Muhtardan köpeklerin toplatılmasını rica ediyorum" diye konuştu.