Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

VELİ ONAYI VEREBİLECEK