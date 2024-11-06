Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

VELİ ONAYI VEREBİLECEK

  1. Taahhütname Onayı Süreci:

    • Yaş 15-18 Arası Öğrenciler: Bu öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilirler. Sonrasında, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayacaklardır.
    • 15 Yaşından Küçük Öğrenciler veya Anne-Babası Olmayan Öğrenciler: Bu öğrenciler, kanuni vasileri ile birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne gidip gerekli belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) sunarak taahhütnamelerini onaylatabilirler.

  2. Kefaletname Düzenlemesi (Yurt Dışındaki Öğrenciler İçin):

    • Yurt dışında öğrenim gören ve burs veya kredi tahsis edilen öğrenciler, Türkiye'de ikamet eden bir kefil tarafından noterlikte kefaletname hazırlatmak zorundadır.
    • Kefaletnameler, Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilecektir. Bu nedenle, öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmemektedir.
    • Kefaletnamenin, 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar hazırlanıp notere onaylatılması gerekmektedir.

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