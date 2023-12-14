Bursa beşik gibi sallanıyor. Aynı ilçede 8 saatte 5 deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 12.3 kilometre olarak açıkladı.

Öte yandan Mudanya, sabah saatlerine kadar beşik gibi sallanmaya devam etti.

En büyüğü 3.2 olmak üzere 2.9,2.5 ve 2.3 büyüklüklerinde art arda 5 deprem meydana geldi.