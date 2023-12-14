Bursa beşik gibi sallanıyor. Aynı ilçede 8 saatte 5 deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa beşik gibi sallanıyor. Aynı ilçede 8 saatte 5 deprem
Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede art arda 5 sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 12.3 kilometre olarak açıkladı.

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Öte yandan Mudanya, sabah saatlerine kadar beşik gibi sallanmaya devam etti.

En büyüğü 3.2 olmak üzere 2.9,2.5 ve 2.3 büyüklüklerinde art arda 5 deprem meydana geldi.

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