﻿Bursa Büyükorhan SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Büyükorhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

En az 6 aydır Büyükorhan'da ikamet ediyor olmak

Görevini devamlı yapmasına engel vücut veya akıl hastalığı bulunmamak

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (5 yıllık aktif sürücü olması tercih sebebidir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

KPSS sonuç belgesi fotokopisi

Adli sicil belgesi, Adli arşiv sicil kaydı

Diploma fotokopisi

Özgeçmiş

Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına, muaf olduğuna veya tecilli olduğuna dair belge

2 adet vesikalık fotoğraf

B sınıfı ehliyet fotokopisi