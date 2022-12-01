﻿Bursa Büyükorhan SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Büyükorhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
En az 6 aydır Büyükorhan'da ikamet ediyor olmak
Görevini devamlı yapmasına engel vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (5 yıllık aktif sürücü olması tercih sebebidir)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
KPSS sonuç belgesi fotokopisi
Adli sicil belgesi, Adli arşiv sicil kaydı
Diploma fotokopisi
Özgeçmiş
Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına, muaf olduğuna veya tecilli olduğuna dair belge
2 adet vesikalık fotoğraf
B sınıfı ehliyet fotokopisi
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