28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursa Uludağ Basketbol Çankaya'yı farklı geçti

Bursa Uludağ Basketbol Çankaya'yı farklı geçti

Bursa Uludağ Basketbol, ligde Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:37
Takip Et

Bursa Çankaya'yı farklı yendi

Bursa Uludağ Basketbol Çankaya'yı farklı geçti
+
Aa
-

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 115-74 yendi. (AA)

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Erkoç, Dorukhan Kalyoncu

Çankaya Üniversitesi: Zellous 17, White 12, Gülse Uğur 3, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 10, Ayşe Cora 22, Melike Yalçınkaya 10, Aleyna Fatma Cengizhan

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 8, Carter 35, Özge Kavurmacıoğlu 28, İlsu Darıcıoğlu 5, Fluker 30, Gonca Karataş 6, Tuğçe Turus 3, Ecrin Öztürk

1. Periyot: 23-31

Devre: 39-57

3. Periyot: 62-82

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
6
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
7
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.