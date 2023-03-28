Bursa Uludağ Basketbol Çankaya'yı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 115-74 yendi. (AA)
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Erkoç, Dorukhan Kalyoncu
Çankaya Üniversitesi: Zellous 17, White 12, Gülse Uğur 3, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 10, Ayşe Cora 22, Melike Yalçınkaya 10, Aleyna Fatma Cengizhan
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 8, Carter 35, Özge Kavurmacıoğlu 28, İlsu Darıcıoğlu 5, Fluker 30, Gonca Karataş 6, Tuğçe Turus 3, Ecrin Öztürk
1. Periyot: 23-31
Devre: 39-57
3. Periyot: 62-82