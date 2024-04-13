Bursa Dağyenice'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Bursa Dağyenice'deki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Dağyenice Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın hızlı yayılmasına neden olduğu yangını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni üzerinde araştırmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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