Bursa metrosunda sapığa meydan dayağı. Döve döve fotoğrafı sildirdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa metrosunda sapığa meydan dayağı. Döve döve fotoğrafı sildirdiler
Bursa'da metroda yaşanan olayda, bir şahış iddiaya göre metroda bir kadının kalçasının fotoğrafını çekti. Durumu fark eden vatandaşlar, şahıstan telefonunu isteyince arbede yaşandı. Şahıs diğer vatandaşlar tarafından dövüldü.

Bursa'da Kestel Metro istasyonunda meydan gelen olayda, iddiaya göre taciz edilen bir kadının imdadına metrodakiler koştu. Şahsın metroda bir bir kadının kalçasının fotoğrafını çektiği iddia edildi.

11-001.jpg

DÖVE DÖVE FOTOĞRAFI SİLDİRDİLER!

Durumu fark eden vatandaşlar, şahıstan telefonunu istedi, ancak şahıs cep telefonunu vermeyi kabul etmedi.

X'te paylaşılan video sosyal meydada gündem oldu. Telefonunu vermeyen şahıs diğer vatandaşlardan dayak yedi.

Metrodaki vatandaşlar döve döve fotoğrafı sildiler.

10-002.jpg

9.jpg

İlgili Haberler
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etmişti! Bakın kim çıktı?
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 şahıs tutuklandı
Son Haberler
İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi Dünya
İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza Video
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza
Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama Gündem
Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama
Toprağın içinden yenilen yemek mideleri bulandırdı Video
Toprağın içinden yenilen yemek mideleri bulandırdı
Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde feci kaza. O anlar kamerada Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde feci kaza. O anlar kamerada
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı Gündem
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı