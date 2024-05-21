Bursa metrosunda sapığa meydan dayağı. Döve döve fotoğrafı sildirdiler

Bursa'da Kestel Metro istasyonunda meydan gelen olayda, iddiaya göre taciz edilen bir kadının imdadına metrodakiler koştu. Şahsın metroda bir bir kadının kalçasının fotoğrafını çektiği iddia edildi.

DÖVE DÖVE FOTOĞRAFI SİLDİRDİLER!

Durumu fark eden vatandaşlar, şahıstan telefonunu istedi, ancak şahıs cep telefonunu vermeyi kabul etmedi.

X'te paylaşılan video sosyal meydada gündem oldu. Telefonunu vermeyen şahıs diğer vatandaşlardan dayak yedi.

Metrodaki vatandaşlar döve döve fotoğrafı sildiler.