Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Efsun Dindar, derenin kirliliğinin %80'inin endüstriyel atıklardan kaynaklandığını belirtti.

Kaçak deşarjlar ve arıtılmadan dereye dökülen atık sular, suyun kalitesini ciddi şekilde düşürdü.

Ayvalı Dere, Nilüfer ilçesindeki 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul, Yüzüncü Yıl ve Yolçatı mahallelerinden geçerek Nilüfer Çayı'na karışıyor ve Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne döküldü.

Tekstil fabrikalarının yoğun kimyasal atıkları, suyun rengini değiştirmenin yanı sıra, Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, sudaki kirliliğin oksijen seviyesini düşürdüğünü ve balık ölümlerine neden olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Efsun Dindar, sudaki kirliliğin tarım arazilerini ve toprağın ekolojik dengesini bozduğunu vurguladı.

Kimyasal atıklarla kirlenmiş suyla sulanan tarım arazilerinde yetişen ürünlerin insan sağlığına zarar verebileceğini hatırlattı.