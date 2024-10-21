Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa'da, Nilüfer Çayı ile birleşen Ayvalı Dere'nin kırmızı akmaya başlaması, çevredeki tarım arazilerini olumsuz etkiliyor.

Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Efsun Dindar, derenin kirliliğinin %80'inin endüstriyel atıklardan kaynaklandığını belirtti.

Kaçak deşarjlar ve arıtılmadan dereye dökülen atık sular, suyun kalitesini ciddi şekilde düşürdü.

Ayvalı Dere, Nilüfer ilçesindeki 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul, Yüzüncü Yıl ve Yolçatı mahallelerinden geçerek Nilüfer Çayı'na karışıyor ve Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne döküldü.

Tekstil fabrikalarının yoğun kimyasal atıkları, suyun rengini değiştirmenin yanı sıra, Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, sudaki kirliliğin oksijen seviyesini düşürdüğünü ve balık ölümlerine neden olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Efsun Dindar, sudaki kirliliğin tarım arazilerini ve toprağın ekolojik dengesini bozduğunu vurguladı.

Kimyasal atıklarla kirlenmiş suyla sulanan tarım arazilerinde yetişen ürünlerin insan sağlığına zarar verebileceğini hatırlattı.

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü

Son Haberler
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı