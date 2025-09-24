Bursa polisi şok oldu! Parmak izi yalanını ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa polisin yaptığı denetimde kardeşinin kimlik numarasını veren S.Ö, parmak iziyle yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu suçundan arandığı öğrenildi.

Yıldırım ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu kişinin kimliğini istedi. Bu kişi, kimliğinin yanında olmadığını belirtip kimlik numarasını verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, parmak izi sorgulaması yaptı. Sorgusu yapılan kişinin S.Ö. olduğu ve "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan arandığı, verdiği kimlik numarasının da kardeşine ait olduğu tespit edildi. S.Ö.'nün kimlik numarasını verdiği kardeşinin de ehliyetinin daha önce polis ekipleri tarafından "alkollü araç kullanmak'tan el konulduğu ortaya çıktı.

S.Ö. hakkında "Ehliyetsiz araç kullanmak" ve "Ehliyetini ibraz etmemek" suçundan toplam 2 bin 167 TL para cezası uygulandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından asayiş ekiplerine teslim edilerek polis merkezine götürüldü.

