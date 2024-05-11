Bursa Şehir Hastanesi'nde büyük vurgun

Bursa Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Polisler yaptıkları incelemede Bursa Şehir Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki çeşitli tıbbi malzemelerin 4 çalışan tarafından kullanılmış gibi gösterilerek satıldığını tespit etti.

Polis şüphelileri takip ederek satılan malzemelerin tutulduğu depoyu belirleyerek buraya baskın düzenledi. Depoda satılan malzemeler ele geçirdi. Polis malzemeleri satan 38 yaşındaki C.I., 43 yaşındaki D.B., 40 yaşındaki A.H.A. ve 38 yaşındaki C.G.'yi de kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan D.B., A.H.A. ve C.I. tutuklanırken C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.