Bursa Şehir Hastanesi'nde büyük vurgun

Kaynak: DHA / İHA
Bursa Şehir Hastanesi'nde büyük vurgun
Bursa Şehir Hastanesi'ne ameliyatlarda kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri kullanılmış gibi göstererek satan 4 şüpheliyi polis yakaladı. Polis baskında 20 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Bursa Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Polisler yaptıkları incelemede Bursa Şehir Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki çeşitli tıbbi malzemelerin 4 çalışan tarafından kullanılmış gibi gösterilerek satıldığını tespit etti.

Polis şüphelileri takip ederek satılan malzemelerin tutulduğu depoyu belirleyerek buraya baskın düzenledi. Depoda satılan malzemeler ele geçirdi. Polis malzemeleri satan 38 yaşındaki C.I., 43 yaşındaki D.B., 40 yaşındaki A.H.A. ve 38 yaşındaki C.G.'yi de kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan D.B., A.H.A. ve C.I. tutuklanırken C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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