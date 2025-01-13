Bursa Şehir Tiyatrosu yeni yetenekler arıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni yetenekleri sahnelere kazandırmak ve kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni oyuncu seçmeleri düzenledi. Okan Bayülgen, Devrim Yakut, Alican Yücesoy, Emrah Eren, Tülin Sağlam ve Songül Öden'den oluşan seçici kurul, tiyatro sanatına gönül veren yeni yüzleri dikkatle takip ederek değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'nın kültür ve sanat hayatına değer katan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nda yeni bir dönemi başlatarak 17 ilçede oyunların sahnelenmesi için harekete geçti. Genel Sanat Yönetmenliğini usta sanatçı Ali Düşenkalkar'ın üstlendiği Şehir Tiyatrosu, 17 kişilik oyuncu kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Yeni yetenekleri sahnelere kazandırmayı ve kadrosunu 27 kişiye çıkartmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu'nun oyuncu seçmelerine, tiyatroya gönül verenler yoğun ilgi gösterdi. 8-9-10 Ocak tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan seçmelere 501 kişi katıldı. Ön elemede dans, hareket, müzik, ritim, kulak, konuşma ve diksiyon gibi temel yetkinliklere dikkat edilirken, diğer bir aşamaya geçen adaylar usta sanatçılardan oluşan jürinin karşısına çıktı. Okan Bayülgen, Devrim Yakut, Alican Yücesoy, Emrah Eren, Prof. Dr. Tülin Sağlam ve Songül Öden'den oluşan jüri, adil ve şeffaf bir şekilde tiyatro sahnesinde görev alacak yeni oyuncuları belirlemek için değerlendirmelerde bulundu.

​​​​​​​

"17 İLÇEDE SEYİRCİMİZLE BULUŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, bir değişim ve dönüşümün içerisinde olduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 17 oyuncunun bulunduğunu belirten Düşenkalkar, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bizden oyunların 17 ilçede de yapılmasını istedi. Bizler de bu doğrultuda harekete geçtik. 17 ilçede seyircimizle buluşmak için çalışmalara başladık. Her Pazar kentin farklı noktalarına gidebilmemiz için yeni oyunculara ihtiyacımız vardı. O yüzden genç insanlar arıyoruz. Yeni bir tiyatro yapısını oluşturmak istiyoruz. 10 yeni oyuncu alacağız. 27 kişiyle birlikte yeni sezon oyunlarının hazırlıklarına başlamış olacağız. Büyümemiz gerekiyordu. Başkanımız Mustafa Bozbey de bu anlamda bize destek verdi" dedi.

Jüri üyeleri arasında bulunan tiyatro sanatçısı Emrah Eren, sahilden denizyıldızı ayıklar gibi yeni yüzler aradıklarını ifade etti. Denizyıldızlarının kente hizmet edeceğini dile getiren Eren, buna aracı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

​​​​​​​

Usta sanatçı Devrim Yakut, Bursa Şehir Tiyatrosu'nun böyle bir yapılanma içerisine girmesinin önemli olduğunu belirtti. Bütün yerel yönetimlerin doğru insanlarla kente tiyatro ve kadrolar kazandırmasının kıymetli olduğunu anlatan Yakut, önemli bir sorumluluk üstlenerek meslektaş seçmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Oyuncu, Yönetmen, Yapımcı ve Seslendirme Sanatçısı Okan Bayülgen, Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar'ın güzel bir jüri üye heyeti kurduğunu hatırlattı. Seçmelerin şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılması için jüri üyelerinin serbest bırakıldığını anlatan Bayülgen, "Çok fazla başvuru var. Demek ki insanlar Bursa'da Şehir Tiyatrosu'nun tekrar yapılanmasını istiyor. Hem gençler var, hem orta yaştan insanlar var. Gençler özellikle çok büyük bir ilgi göstermiş. Adaletli bir şekilde seçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Prof ​​​​​​​. Dr. Tülin Sağlam, Bursa Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan seçmelerin çok değerli olduğunu ifade etti. Şeffaf ve rahat bir ortamda değerlendirme yapıldığını söyleyen Sağlam, tiyatronun geleceğine güzel bir yatırım olmasını temenni etti.

Tiyatro sanatçısı Alican Yücesoy, tiyatronun geleceği için harika bir çalışma yapıldığını belirtti. Her yaş grubundan katılımın olduğunu anlatan Yücesoy, tiyatronun yeni yüzler kazanmasının geleceğe önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Tiyatro sanatçısı Songül Öden, Bursa Şehir Tiyatrosu için şanslı zamanların başladığına dikkat çekti. Değerli isimlerden oluşan jürinin arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öden, seçmelerin özenli ve adil bir şekilde yapıldığını ifade etti.