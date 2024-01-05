Bursa Türkiye'nin 2023 ihracatına 16,2 milyar dolarlık katkı verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi açıkladı, ihracatta Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü şehir oldu. TİM'in derlemesine göre Bursa, Türkiye'nin 255 Milyar dolarlık ihracatından yüzde 6,33 pay aldı. .

Bursa 2022'de 16 milyar 162 milyon 737 bin dolar olan ihracat rakamını, 2023'te de korudu. Bursa 198 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

OTOMOTİV VE TEKSTİL İLK SIRALARDA

Bursa'nın ihracat kalemlerinde ilk sırayı otomotiv sektörü çekiyor. OYAK Ranault, Tofaş, Bosch ve Karsan ihracatta ön planda yer aldı. Bursa otomotiv sektörü 7 Milyar 203 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla, toplam ihracatın yüzde 44, 46'sını karşılamış oldu

HAZIR GİYİM

Bursa'dan en fazla yurt dışına ihracat yapılan diğer bir kalem ise 1 Milyar 544 Milyon dolarla hazır giyim oldu.

Bursa'nın ihracatında tekstil ve ham maddeleri sektörü de önemli bir pay tuttu. 1 Milyar 258 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. İhracatta mobilya ve kağıt sektörü ise 857 milyon dolarla önemli bir pay tuttu.

ALMANYA İHRACATTA ANA PAZAR OLDU

Bursa'dan en fazla ihracat, Almanya'ya yapıldı. Toplam satış 2 milyar 361 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Fransa'ya ihracat ise 2023'te 1 Milyar 615 Milyon dolar oldu. İhracatta ücüncü sırada İtalya yer aldı