Bursa Valiliği’nden fırtına uyarısı yapıldı

Kaynak: İHA
Bursa Valiliği’nden fırtına uyarısı yapıldı

Bursa Valiliği'nden yarın sabah (16.11.2024) saat 08.00'den başlayıp, gece 23.59'a kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği, fırtına konusunda uyardı.

Bursa Valiliği'nden yarın sabah (16.11.2024) saat 08.00'den başlayıp, gece 23.59'a kadar sürmesi tahmin edilen fırtına uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir"

bursa-firtinasi-2.jpg

bursa-firtinasi-3.jpg

Son Haberler
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Samandağ’daki kamışlık yangını söndürüldü
Samandağ'da kamışlık yangını
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi