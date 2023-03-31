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Bursa Valiliği’nden kritik fırtına uyarısı

Bursa Valiliği yarın için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak vatandaşlara temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:38
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Bursa Valiliği’nden kritik fırtına uyarısı

Bursa Valiliği’nden kritik fırtına uyarısı
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Bursa Valiliği yarın hava durumu için fırtına uyarısı yaptı.

Bursa Valiliğinin, yarın saat 11.00'den başlayıp pazar sabahı 06.00'ya kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgarın, Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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