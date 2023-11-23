Bursa’da 1000 polisle helikopter destekli narkotik operasyonu: 122 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti bin polisin katılımıyla helikopter destekli düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Evlerin teraslarında saklanan şüpheliler, termal dronla tespit edilip yakalandı.

KAYNAK: DHA
Bursa’da 1000 polisle helikopter destekli narkotik operasyonu: 122 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen helikopter ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polis katıldı.

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TERMAL DRONLA TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Özel harekat polisleri bazı evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin terasına çıkarak depo kısmına saklanan şüpheli ile evin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 64, narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik kannabinoid, 709 gram esrar, 12 sentetik ecza tablet, 6 ecstasy hap, 6 tabanca, 3 tüfek, 70 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 104 bin 500 TL ele geçirildi.

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‘BURSA’YI BU SÜLÜKLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ’

Operasyon öncesi konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, “Sizlere verilmiş bir emanet var. Bu emanet, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak. Çocuklarının güvenliğini sağlamak. Bursa’yı bu embesillerden, bu sülüklerden temizleyene kadar kararlı mücadelemiz ve operasyonlarımız devam edecek. Gazanız mübarek olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun” diyerek ekipleri uğurladı.

Gözaltına alınan 122 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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