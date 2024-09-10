Bursa’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında olay gerçekleşti. Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken, pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralı Hamza E., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye getirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.