Bursa’da 200 polisle ‘Asayiş Uygulaması’

Bursa’da 200 polisin katılımıyla “Asayiş Uygulaması” yapıldı. Denetimlerde 11 iş yerine işlem yapılırken, 480 kişi sorgulandı. Yapılan trafik uygulamasında ise araç içerisinden 1 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken, 1 araç sürücüsü kimliksiz ve ehliyetsiz olduğundan 17 bin TL idari para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Bursa’da 200 polisle ‘Asayiş Uygulaması’

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kısım ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri ekiplerince Görükle'de 200 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 120 araç denetlenirken, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 araç sürücüsü kimliksiz ehliyetsiz olduğundan 17 bin TL cezai işlem uygulanarak araç çektirildi.

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480 kişiye yapılan kimlik sorgulamasında, 1 şahıstan 2.35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 27 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine işlem yapıldı.

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