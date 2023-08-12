Bursa’da 200 polisle ‘Asayiş Uygulaması’

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kısım ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri ekiplerince Görükle'de 200 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 120 araç denetlenirken, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 araç sürücüsü kimliksiz ehliyetsiz olduğundan 17 bin TL cezai işlem uygulanarak araç çektirildi.

480 kişiye yapılan kimlik sorgulamasında, 1 şahıstan 2.35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 27 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine işlem yapıldı.