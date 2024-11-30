Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı

Kaynak: DHA
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine gitmekte olan polis memuru Muhammet Emin D. (22) yönetimindeki 23 HR 132 plakalı otomobil, arka lambaları yanmayan Burhan K. (46) yönetimindeki 77 AAR 619 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) yönetimindeki 16 BJZ 850 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memuru çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, Orhangazi- İznik karayolu, jandarma kontrolünde belirli bir süre sonra trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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