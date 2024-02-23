Bursa’da 3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bursa-Ankara karayolunda devriye atan ekipler, şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı.

5 kilometre süren kovalamaca sonunda aracı yol kenarında bırakan sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu ekipler 3 çocuğu da yakaladı.

CAMI KIRIP ÇALMIŞLAR

15 yaşındaki sürücü Miran K.'nin dün öğlen saatlerinde Bozüyük’te park halindeki bir aracın camını kırıp, düz kontak ile çaldığı ve arkadaşları ile İnegöl'e geldiği ortaya çıktı.

Çocuklar gözaltına alındı.