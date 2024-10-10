Bursa'da 5 aracı biçti! O anlar kamerada

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Mudanya Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinan A. yönetimindeki 48 AOY plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, önündeki 5 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza sonrası hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde Sinan A.'ya müdahale ettikten sonra, kendisini Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ayrıca, ağır yaralanan sürücünün tedavisi halen devam etmekte.