Bursa'da 5 aracı biçti! O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da 5 aracı biçti! O anlar kamerada

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, 5 araca çarparak kaza yaptı. Kazada perte dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı ve kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Mudanya Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinan A. yönetimindeki 48 AOY plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, önündeki 5 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza sonrası hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde Sinan A.'ya müdahale ettikten sonra, kendisini Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ayrıca, ağır yaralanan sürücünün tedavisi halen devam etmekte.

aw305177-04.jpg

aw305177-03.jpg

aw305177-02.jpg

aw305177-01.jpg

Son Haberler
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
Avrupa Birliği'den milyarlarca euro hatalı harcama
AB'den 10 milyar euro hatalı harcama