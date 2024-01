Zincirleme trafik kazası, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, trafik normal seyrinde sürerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda durdu. Aniden fren yapan araba sürücüleri takip mesafesini koruyamayınca, 8 otomobil sürücüsü duramayarak birbirine çarptı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.