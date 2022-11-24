Ağda salonu sahte içki deposu çıktı

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ile alakalı merkez Osmangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y. isimli şüphelilerin ağda salonu adı altında kullandıkları depoda sahte alkol yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilere ait ağda salonu görünümlü depoya baskın yapılırken, 2 kişi burada gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda, sahte, yanıltıcı etiket bulunan ve etiket bulunmayan 1 ve 5 litrelik şişeler içerisinde toplam 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Y. tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.