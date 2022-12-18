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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca "Bizi yaktınız memur bey" dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kovalamacada yakalanıp "Bizi yaktınız memur bey" diyen sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:17
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Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca polislere "bizi yaktınız memur bey" dedi

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca ''Bizi yaktınız memur bey'' dedi
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Olay, Bursa'nın İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl den Alanyurt'a seyreden sürücü Suat Y.(37), yönetimindeki otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü.

Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, otomobil Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu.

"BİZİ YAKTINIZ MEMUR BEY"

Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı. Sürücü Suat Y. "Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?" dedi. Yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

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