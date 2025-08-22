Bursa’da amca dehşeti! Gençler yoğun bakımda

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay, dehşet dolu anlara sahne oldu. Amca, 15 yaşındaki kız yeğeni ve 17 yaşındaki erkek arkadaşını yaraladı. Genç kız bıçakla göğsünden, sevgilisi ise sandalye başından yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2'nci asa Sokak'ta meydana geldi. Amca A.D, 15 yaşındaki kız yeğeni Y,D. ile erkek arkadaşı B.S.'yi evde buldu. Yaşanan durum karşısında öfkelenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı.

Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

