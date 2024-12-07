Bursa'da aracını sağ şeride çekerek namaza durdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da aracını sağ şeride çekerek namaza durdu

Bursa'da namaz vaktini kaçıran bir sürücü, aracını batçık içinde sağ şeride çekerek namaza durdu.

Bursa'da namaz vaktini kaçıran bir sürücü, aracını batçık içinde sağ şeride çekerek namaza durdu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Batçığı'nda meydana geldi. 16 AFL 129 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre namaz vaktini kaçırdı. Seyir halindeyken bir anda dörtlülerini açarak aracını en sağ şeride çeken sürücü, seccadesini çıkararak namaza durdu. İlginç anları gören diğer sürücüler, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için 112 Acil Servis Hattı'na haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücü, namazını bitirerek yoluna devam etti.

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