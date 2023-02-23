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Bursa'da asayiş operasyonu. 25 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen asayiş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:06
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Bursa'da asayiş operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Bursa'da asayiş operasyonu. 25 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hırsızlık suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde 27 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, uyuşturucu suçlarından haklarında yakalama kararları bulunan 18 şüpheli ile ev ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (AA)

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