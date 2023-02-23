Bursa'da asayiş operasyonu. 25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hırsızlık suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde 27 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, uyuşturucu suçlarından haklarında yakalama kararları bulunan 18 şüpheli ile ev ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (AA)