Bursa'da aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K. (64) ve yeğeni Aytekin K. (51), bir saat arayla 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım K. ve yeğeni Aytekin K., ceviz toplamak için bahçelerine gittiler. İlk olarak ağaca çıkan Aytekin K., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir saat sonra, aynı ağaca çıkan amca Yıldırım K. da dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. O da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Amca ve yeğenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

Bursa'da aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

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