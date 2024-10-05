Bursa'da aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım K. ve yeğeni Aytekin K., ceviz toplamak için bahçelerine gittiler. İlk olarak ağaca çıkan Aytekin K., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir saat sonra, aynı ağaca çıkan amca Yıldırım K. da dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. O da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Amca ve yeğenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.