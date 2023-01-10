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Balkon hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da evlere balkondan tırmanarak giren hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:44
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Bursa'da balkon hırsızları kameralara yakalandı

Balkon hırsızları kameralara yakalandı
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İHA'nın haberine göre Bursa Merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Özlüce ve Yüzüncüyıl Metro İstasyonlarının etrafından bulunan 3 ayrı eve giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların önce etrafı kolaçan ettikten sonra su borularından yukarı tırmandığı görüldü.

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler hırsızların kimliklerini belirleyerek arama çalışması başlattı.

Şüphelilerin (19) H.S. ve (17) Y.E.T. olduğunu belirleyen ekipler Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu civarında yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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